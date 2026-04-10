Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.04.2026.

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Salzgitter (ots)

Polizei richtet ein Hinweisportal ein und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel richtet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen schwerer Körperverletzung ein "Hinweisportal beim LKA" ein.

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel führt aktuell ein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung zum Nachteil einer 32-jährigen Frau. Die Taten haben sich in den Jahren 2022 bis März 2026, insbesondere in Salzgitter-Bad, ereignet. Für die lückenlose Aufklärung dieser Taten sind die Ermittlungsbehörden auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. In den Medien wurde bereits mehrfach über den Fall berichtet.

Wir appellieren an alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Misshandlungen geben können oder weitere Zeugen namentlich kennen: Bitte melden Sie sich über das nachfolgende Formular.

Sollten Sie selbst über Videoaufnahmen der Misshandlungen verfügen oder Kenntnis davon haben, dass eine andere Person solche Videos besitzt, bitten wir dringend darum, diese über das bereitgestellte Formular hochzuladen oder die Person zu benennen.

Das Hinweisportal erreichen sie über die URL nds.hinweisportal.de/schwere-koerperverletzung-salzgitter.

Wir bitten freundlich um Veröffentlichung des beigefügten QR-Codes.

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