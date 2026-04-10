Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.04.2026.

Elbe (ots)

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch.

Elbe, Groß Elbe, Schäfergarten, 06.04.2026 bis 08.04.2026, 21:30 Uhr.

Bisherige Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft versucht hatte, gewaltsam die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und verursachten lediglich einen Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf Zeugenweise angewiesen und bittet, sich unter der Telefonnummer 05331 9330 an die Polizei in Wolfenbüttel zu wenden. Insbesondere ist für die Polizei von Wichtigkeit, ob sich bereits im Vorfeld der Tat Personen auffällig im Nahbereich des Tathauses aufgehalten hatten.

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