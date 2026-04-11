Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede (ots)

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Salzgitter, Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße, 10.04.2026, 22:11 Uhr

Am Samstagabend wurde durch Zeugen gemeldet, dass ein 19-jähriger männlicher Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert habe. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw angetroffen und kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Urin-Vortest zeigte ein positives Ergebnis auf THC.

Dem Fahrzeugführer wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 10.04.2026, 21:50 Uhr

Ebenfalls am Samstagabend wurde auf dem Gelände des Ostermarktes eine 30-jährige, männliche Person angetroffen, welche einen Joint auf dem Veranstaltungsgelände konsumierte. Da sich zu dieser Zeit in unmittelbarer Nähe minderjährige Personen befunden haben, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der Konsum untersagt.

Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 10.04.2026, 07:48 Uhr

Am Freitagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall in der Ludwig-Erhard-Straße mit zwei leichtverletzten Personen gekommen. Ein 53-jähriger männlicher Fahrzeugführer aus Salzgitter bog nach links in die Straße Wildkamp ein. Dabei übersieht er die entgegenkommende 26-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Gifhorn. Beide Fahrzeugführer werden leicht verletzt, müssen allerdings nicht stationär behandelt werden.

i.A. Manderbach, PK

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