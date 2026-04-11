Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 11.04.2026: Einbruchdiebstahl aus Gewerbebetrieb

Peine (ots)

Einbruchdiebstahl aus Gewerbebetrieb

31249 Hohenhameln, Kesselstraße

Freitag, 10.04.2026, 14:00 Uhr, bis Samstag, 11.04.2026, 07:00 Uhr

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen drangen mehrere Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Gewerbebetriebes in Bierbergen ein. Die Täter entwendeten eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen und Baumaschinen. Es entstand dadurch ein Schaden in vermutlich fünfstelliger Höhe. Mögliche Zeugen, die insbesondere in der Nacht zu Samstag im Bereich der Kesselstraße sowie der Thingstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 99 90 zu melden.

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