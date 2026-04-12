Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel aus dem Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Polizei Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht

Salzgitter, Fredenberg, Rembrandtring, 12.04.2026, 04:24 Uhr

Am Sonntagmorgen wurde im Rembrandtring eine Verkehrsunfallflucht gemeldet, bei der ein parkender Pkw bereits in der Nacht stark beschädigt wurde. Im Verlauf weiterer Ermittlungen kann der geflüchtete Fahrzeugführer sowie der gesuchte Pkw an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer aus Salzgitter wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin ein Ergebnis von 1,74 Promille. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Beide Pkw wurden stark beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

i.A. Manderbach, PK

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