Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Polizei Salzgitter (ots)

Wechselseitige gefährliche Körperverletzung

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 11.04.2026, 22:05 Uhr

Am Samstagabend sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen gekommen. Vor Ort wurde zunächst das 29-jährige männliche Opfer angetroffen. Dieser gab an, dass er mit einem teleskopierbaren Schlagstock mehrfach gegen den Kopf geschlagen worden sei. Der Beschuldigte hierzu sei anschließend in einen Pkw eingestiegen und geflüchtet. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der teleskopierbare Schlagstock konnte im Nahbereich aufgefunden und sichergestellt werden. Das Opfer hierzu erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde mit einem Rettungswagen dem Klinikum zugeführt. Am 12.04.2026 gegen 01:15 Uhr erschien der zuvor Beschuldigte eigenständig in der Dienststelle in Salzgitter Lebenstedt und gab an, dass er am Samstagabend an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sei. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe ein weiterer Beschuldigter ihm Reizgas in das Gesicht gesprüht und er sei anschließend geschlagen worden.

Bei dem 26-jährigen männlichen Beschuldigten wurde ein Atemalkoholtest durchführt. Dieser ergab einen Wert von 1,75 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und er begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Salzgitter, Reppner, Lesser Straße, 10.04.2026, 23:30 Uhr - 11.04.2026, 07:30 Uhr

Am Samstagmorgen wurden mehrere Graffiti im Bereich Salzgitter-Reppner gemeldet. In der Zeit vom 10.04.-11.04.2026, von ca. 23:30 - 07:30 Uhr, ist es zu Farbschmierereien durch Sprühlack an einer Hauswand sowie einer Bushaltestelle gekommen. Hinweise auf einen Täter konnten dabei nicht erlangt werden.

i.A. Manderbach, PK

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