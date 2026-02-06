Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Büroräume

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 03.02.2026, 17:00 Uhr, bis 04.02.2026, 06:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Büroräumlichkeiten eines Unternehmens in der Bruchstraße in Bad Dürkheim.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer rückwärtigen Eingangstür Zugang zu den Räumen und durchwühlten diese. Entwendet wurden unter anderem ein Server, zwei Bargeldkassetten mit bislang unbekannter Bargeldsumme sowie ein Etui mit einem Bargeldbetrag im niedrigen zweistelligen Bereich.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 35000 Euro.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell