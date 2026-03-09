PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Valwig (ots)

Am 09.03.2026 gegen 17:45 Uhr befuhr ein 61-Jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Cochem die L98 von Valwig in Fahrtrichtung Cochem. Aus bislang ungeklärter Ursache gelangte der Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Personen wurden zum Glück nur leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in regionale Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die L98 blieb für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK'in Baeumcher

Telefon: 02671-9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

