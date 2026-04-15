Polizei Salzgitter

POL-SZ: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik für den Bereich des Polizeikommissariats Peine 2025

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Peine (ots)

Am Dienstag, 13.04.2026, stellt die Leiterin des Polizeikommissariats Peine, Polizeioberrätin (POR´in) Julia Semper gemeinsam mit dem Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Rinke, sowie der Sachbearbeiterin für Verkehrsangelegenheiten, Frau Wiebke Luttkus, die polizeiliche Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr 2025 vor.

Mehr Verkehrsunfälle insgesamt

Dem Landestrend folgend steigt auch in Peine die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle um 7,55 % auf nunmehr 2891 Unfälle (2024: 2688).

Unfälle mit schweren Folgen erreichen den gleichen Wert wie im Jahr 2023 Im vergangenen Jahr haben wir in unserem Zuständigkeitsbereich insgesamt 397 Unfälle mit Personenschaden verzeichnen müssen. In den meisten Fällen handelte es sich dabei allerdings um leichte Verletzungen.

Bei den Verkehrsunfällen mit schweren Folgen, das heißt mit Schwerverletzten und/oder Getöteten, gab es im Jahr 2025 eine deutlich negative Entwicklung: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 37,74 Prozent gestiegen. Die Zahl der Schwerverletzten ist von 50 auf 69 gestiegen, im Straßenverkehr getötet wurden vier statt im Vorjahr drei Personen.

Auch die Anzahl der sogenannten Baumunfälle, mit denen regelmäßig ein hohes Risiko für schwere Unfallfolgen einhergeht, ist um 41,67 % auf 51 Unfälle gestiegen.

Betrachtung der Risikogruppen

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Peine waren die 18- bis 24- Jährigen an etwa 10,89 Prozent aller im Jahr 2025 registrierten Verkehrsunfälle beteiligt. Von insgesamt 73 schwerverletzten und getöteten Personen gehörten 10 zu dieser Altersgruppe, was einen Anteil von 13,7 Prozent ausmacht.

Die Altersgruppe der Senioren ab 65 Jahren war an 12,84 Prozent der Gesamtunfälle verwickelt. Von den 73 schwerverletzten und getöteten Personen im Jahr 2025 waren insgesamt 19 Senioren ab 65 Jahren, was einen Anteil von 26,03 Prozent an der Gesamtzahl der Schwerverletzten und Getöteten darstellt.

Damit bestätigen sich zwei der drei Risikogruppen, die im Rahmen der Verkehrssicherheit regelmäßig im Fokus zu treffender Maßnahmen stehen. Gemeinsam mit Kindern definieren sich diese Gruppen dadurch, dass sie noch nicht oder nicht mehr über die erforderliche Sicherheit und/oder Erfahrung zur Teilnahme am Straßenverkehr verfügen. Bei den jungen Erwachsenen von 18 bis 24 Jahre kommt ein risikobereiteres Verhalten als mögliche Ursache hinzu.

Die Anzahl der Unfälle mit Radfahrenden ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, jedoch ist die Anzahl der Leichtverletzten gesunken und die der Schwerverletzten stagniert. Leider gab es einen tödlich verletzten Radfahrenden. Bei insgesamt 149 Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden wurden 15 Personen schwer verletzt. Auch die Anzahl der Unfälle unter Beteiligung von E-Scootern nahm im vergangenen Jahr weiter zu - damit einhergehend auch die Zahl der dabei verletzten Personen.

Unfallursachen

Die Betrachtung der Hauptunfallursachen bezieht sich regelmäßig auf diejenigen Unfälle, bei denen Menschen schwer verletzt oder getötet werden. Auch im Jahr 2025 begegnen hier wiederbekannte Verhaltensweisen: Fehler beim Abbiegen, Vorfahrtverstöße, eine zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit und die Beeinflussung durch Alkohol waren die Hauptunfallursachen.

Fazit

Insgesamt zieht die Polizei Peine eine eher durchwachsene Bilanz der Lage auf den Straßen in Stadt und Landkreis Peine. Weiterhin gilt jedoch die sogenannte "Vision Zero", die es sich zum Ziel gesetzt hat, Verkehrsunfälle mit schweren Folgen, also getöteten und schwer verletzten Personen, vollständig zu verhindern.

POR´in Semper hierzu: "Das Verkehrsunfallgeschehen im vergangenen Jahr kann leider nicht an den Tiefstand aus 2024 anknüpfen. Die Zahlen sind im Vergleich wieder angestiegen und bewegen sich nunmehr im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Auch weiterhin werden wir also die Schwerpunkte im Blick haben und gemeinsam mit unseren Partnern durch Prävention, aber insbesondere auch durch Verkehrsüberwachung für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Da Verkehrsunfälle aber immer von Menschen verursacht werden, ist es wichtig, dass wir alle aufeinander Rücksicht nehmen, wenn wir auf der Straße unterwegs sind.

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