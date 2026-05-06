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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 57-Jährige vor dem eigenen Haus beraubt

Lippstadt (ots)

Eine 57-jährige Frau wurde am Dienstagnachmittag (5. Mai) in Lippstadt Opfer eines Raubes.

Die Lippstädterin befand sich gegen 16:45 Uhr vor ihrer Wohnanschrift in der Preußenstraße, als zwei bislang unbekannte Männer auf sie zugekommen seien und einer der beiden ihr gewaltsam die Handtasche entrissen habe. Daraufhin seien sie mit Fahrrädern in Richtung Bückeburger Straße und dann in Richtung Krankenhaus geflüchtet. In der Tasche waren nach Angaben der 57-Jährigen ein Smartphone, Schlüssel und ihre Geldbörse.

Die Frau beschrieb die beiden Täter folgendermaßen:

   - ca. 1,80 Meter groß
   - ca. 25 Jahre alt
   - sehr schlank
   - ausländisches Erscheinungsbild (möglicherweise arabisch)
   - schwarze, kurze Haare
   - Jeans
   - Gesichter mit schwarzen Tüchern verdeckt

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Umfeld des Tatorts verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Raub oder den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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