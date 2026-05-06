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POL-SO: 12-Jährige wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

POL-SO: 12-Jährige wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
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Lippstadt (ots)

Die Polizei im Kreis Soest sucht seit dem Abend des 05.05.2026 in Lippstadt die 12-jährige Humeyra B. Humeyra befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage und wird wie folgt beschrieben:

   -	180cm groß -	sehr schlanke Statur -	hellbraune Haare mit 
lila-farbigen und blonden Strähnen

Bekleidet ist sie vermutlich mit einer weißen Jacke, einer schwarzen Hose, einem pinken T-Shirt, einer kleinen Umhängetasche und einer goldenen Brille.

Sie wurde zuletzt gegen 19:19 Uhr auf dem Schulgelände der Droste-Rose-Realschule in Lippstadt gesehen. Von dort lief sie fußläufig in Richtung Cineplex, wo sich die Spur verläuft.

Wer Humeyra Bayramova sieht oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu kontaktieren und Humeyra am Weitergehen zu hindern. Auch vergangene Sichtungen können der Polizei helfen, den möglichen Aufenthaltsbereich der Vermissten einzugrenzen. (lh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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