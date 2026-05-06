Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 12-Jährige wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Lippstadt (ots)

Die Polizei im Kreis Soest sucht seit dem Abend des 05.05.2026 in Lippstadt die 12-jährige Humeyra B. Humeyra befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage und wird wie folgt beschrieben:

- 180cm groß - sehr schlanke Statur - hellbraune Haare mit lila-farbigen und blonden Strähnen

Bekleidet ist sie vermutlich mit einer weißen Jacke, einer schwarzen Hose, einem pinken T-Shirt, einer kleinen Umhängetasche und einer goldenen Brille.

Sie wurde zuletzt gegen 19:19 Uhr auf dem Schulgelände der Droste-Rose-Realschule in Lippstadt gesehen. Von dort lief sie fußläufig in Richtung Cineplex, wo sich die Spur verläuft.

Wer Humeyra Bayramova sieht oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu kontaktieren und Humeyra am Weitergehen zu hindern. Auch vergangene Sichtungen können der Polizei helfen, den möglichen Aufenthaltsbereich der Vermissten einzugrenzen. (lh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell