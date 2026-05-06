Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Mehrfamilienhaus - alle Bewohner in Sicherheit

Bad Sassendorf (ots)

Am Dienstagabend (05. Mai 2026) kam es gegen 22:08 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Neuen Weg in Bad Sassendorf.

Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus einem Fenster der betroffenen Wohnung. Umgehend wurde die Evakuierung des Gebäudes eingeleitet.

Insgesamt konnten neun Personen aus dem Haus angetroffen werden. Zwei weitere gemeldete Bewohner befanden sich nicht vor Ort. Hinweise auf eine zunächst vermisste Person bestätigten sich im weiteren Verlauf nicht: Der Wohnungsinhaber, ein Mann, konnte das Gebäude in Begleitung der Feuerwehr als letzte Person leicht verletzt verlassen. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Hausbewohner zuvor Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin andere Bewohner gewarnt sowie die Feuerwehr verständigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe sowie zur genauen Ursache des Feuers können derzeit noch nicht gemacht werden.

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