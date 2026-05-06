Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisste Zwölfjährige wieder da

Lippstadt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Humeyra B. aus Lippstadt wird hiermit zurückgenommen. Die Zwölfjährige wurde wohlbehalten in Lippstadt angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell