POL-SO: Vermisste Zwölfjährige wieder da
Lippstadt (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Humeyra B. aus Lippstadt wird hiermit zurückgenommen. Die Zwölfjährige wurde wohlbehalten in Lippstadt angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.
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