PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisste Zwölfjährige wieder da

Lippstadt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Humeyra B. aus Lippstadt wird hiermit zurückgenommen. Die Zwölfjährige wurde wohlbehalten in Lippstadt angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 08:22

    POL-SO: Bewaffneter Täter entwendet E-Scooter

    Lippstadt (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend (5. Mai) in Lippstadt einen Schüler mit einer Waffe bedroht und einen E-Scooter gestohlen. Der 16-jährige Schüler beobachtete gegen 19:30 Uhr, wie der Mann an der Drost-Rose-Realschule im Bereich der Fahrradständer an mehreren Fahrrädern gerüttelt habe. Als der Schüler auf den Unbekannten zugegangen sei, habe dieser eine schwarze Schusswaffe aus ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:09

    POL-SO: 57-Jährige vor dem eigenen Haus beraubt

    Lippstadt (ots) - Eine 57-jährige Frau wurde am Dienstagnachmittag (5. Mai) in Lippstadt Opfer eines Raubes. Die Lippstädterin befand sich gegen 16:45 Uhr vor ihrer Wohnanschrift in der Preußenstraße, als zwei bislang unbekannte Männer auf sie zugekommen seien und einer der beiden ihr gewaltsam die Handtasche entrissen habe. Daraufhin seien sie mit Fahrrädern in Richtung Bückeburger Straße und dann in Richtung ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 06:54

    POL-SO: 12-Jährige wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Lippstadt (ots) - Die Polizei im Kreis Soest sucht seit dem Abend des 05.05.2026 in Lippstadt die 12-jährige Humeyra B. Humeyra befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage und wird wie folgt beschrieben: - 180cm groß - sehr schlanke Statur - hellbraune Haare mit lila-farbigen und blonden Strähnen Bekleidet ist sie vermutlich mit einer weißen Jacke, einer schwarzen Hose, einem pinken T-Shirt, einer kleinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren