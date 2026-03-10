Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Arbeiter bei Unfall mit Armierungseisen in Rohbau verletzt

Nürnberg (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 8:30 Uhr wurde die Feuerwehr Nürnberg zu einer Personenrettung in einen Rohbau im Stadtteil Eibach alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten der nahegelegenen Feuerwache 4 der Berufsfeuerwehr wies ein Einweiser die Einsatzkräfte auf einen 30-jährigen Arbeiter hin, der im Keller des Rohbaus verletzt auf dem Boden lag. Der Mann hatte beim Abladen von Armierungseisen mit einem Baustellenkran Verletzungen an Armen und Beinen erlitten, nachdem die Eisen auf einer Seite herabgestürzt waren. Glücklicherweise war der Arbeiter nicht unter der Last eingeklemmt. Die Feuerwehr übernahm zunächst die medizinische Erstversorgung des Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes. Gleichzeitig wurde die Einsatzstelle gesichert, um weitere Gefahren durch die Armierungseisen auszuschließen. Nach der umfassenden Versorgung durch den Notarzt wurde der Patient mithilfe einer Schleifkorbtrage und der Drehleiter aus dem Rohbau gerettet und anschließend dem Rettungsdienst übergeben.

Für die Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden, wodurch es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kam. Neben Kräften der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes waren auch die Freiwillige Feuerwehr Eibach sowie die Polizei im Einsatz. Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg etwa eine Stunde lang gebunden. Parallel dazu liefen im Stadtteil Lichtenreuth Evakuierungs- und Entschärfungsarbeiten wegen eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg. [HD/TS]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell