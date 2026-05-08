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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe entwenden 400 Kilogramm Kupferkabel von Firmengelände

Anröchte-Berge (ots)

Im Zeitraum vom 30.04.26 bis zum 07.05.26 sind mehrere Transformatorstationen an einer freistehenden Lagerhalle im Michaelisweg bei Anröchte-Berge aufgebrochen und die darin befindlichen Kupferkabel entwendet worden. Insgesamt wird von einer Menge von rund 400 Kilogramm an Kupferkabeln im Wert von mehreren tausend Euro ausgegangen. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Stationen wird sogar auf bis zu 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter 02941-91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder sich an die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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