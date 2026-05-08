Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrer eines Kleinkraftrades entzieht sich der Kontrolle

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 14:00 Uhr, entzog sich der Fahrer eines Kleinkraftrades in Lippstadt einer geplanten Verkehrskontrolle und flüchtete mit teils erheblicher Geschwindigkeit vor der Polizei.

Polizeibeamte wollten den Fahrer eines schwarzen Kleinkraftrades im Bereich der Beckumer Straße kontrollieren. Noch bevor ein Anhaltesignal gegeben wurde, entfernte sich der Fahrzeugführer über verschiedene Straßen, Parkplätze sowie Geh- und Radwege vom Kontrollort. Im weiteren Verlauf missachtete der Fahrer unter anderem das Rotlicht einer stark frequentierten Kreuzung sowie ein Verkehrszeichen zur vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer setzte seine Flucht mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und nutzte dabei mehrfach Geh- und Radwege. Fußgänger wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährdet.

Im Bereich mehrerer Nebenstraßen verlor die Polizei letztlich den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte das Kleinkraftrad nicht mehr angetroffen werden.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

männlich etwa 16 bis 20 Jahre alt beige Daunenjacke schwarzer Helm dunkle Hose

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein schwarzes Kleinkraftrad mit linksseitig angebrachtem Versicherungskennzeichen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die etwas zu dem Flüchtigen sagen können, melden sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

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