Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Dortmunder Straße - Zeugen gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Ein Mercedes und ein BMW lieferten sich am Sonntag, 24. Mai, gegen 0.25 Uhr, auf der Dortmunder Straße ein illegales Kraftfahrzeugrennen - die beiden 22-jährigen Fahrzeugführer konnten von der Polizei gestoppt werden.

Einem Polizisten außerhalb des Dienstes waren die beiden Fahrzeuge aufgefallen. Sowohl der BMW als auch der Mercedes überholten an einer rot zeigenden Ampel auf der Dortmunder Straße mehrere verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge, darunter auch den Zeugen. Anschließend fuhren sie die Dortmunder Straße von der AS Hamm-Bergkamen mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Osten.

Im weiteren Verlauf überholten die beiden 22-Jährigen mit ihren Fahrzeugen andere Verkehrsteilnehmer. Dabei kam es nach Zeugenaussagen zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, die dadurch Gefahrenbremsungen durchführen mussten, um eine Kollision mit dem Audi und dem BMW zu vermeiden.

Durch den Polizisten, der die Fahrzeuge zuvor festgestellt hat, wurden im Dienst befindliche Einsatzkräfte kontaktiert. Diese konnten die beiden Fahrzeuge im Bereich des Herringer Wegs/Kamener Straße antreffen, nachdem diese ihre Geschwindigkeit aufgrund des dichter werdenden Verkehrs reduzieren mussten.

Beide Fahrzeuge sowie die Mobiltelefone der Fahrer wurden sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Beamten den Führerschein des 22-jährigen BMW-Fahrers sicher. Der Mercedes-Fahrer hatte seinen Führerschein nicht dabei.

Die beiden Männer aus Hamm erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen.

Die Polizei Hamm bittet weitere Zeugen, die während des Rennens gefährdet wurden oder es beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (rv)

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