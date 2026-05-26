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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Ostdorfstraße

Hamm-Rhynern (ots)

Am Freitag, 22. Mai, wurde ein weißer Suzuki auf der Ostdorfstraße beschädigt. Gegen 12.30 Uhr befuhr eine 65-jährige Frau aus Welver die Ostdorfstraße in östliche Richtung. An der Kreuzung Werler Straße/Ostdorfstraße hielt sie aufgrund polizeilicher Verkehrsmaßnahmen an.

Zeitgleich bog ein Lkw, der sich rechts neben ihr befand, in Richtung Süden auf die Werler Straße ab. Beim Abbiegen schwenkte das Heck des Lkws aus und beschädigte den weißen Suzuki.

Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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