Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Elektrogeräte bei Wohnungseinbruchsdiebstahl entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Eine dunkel bekleidete Person verschaffte sich am Sonntag, 24.05.2026, zwischen 1.00 Uhr und 1.30 Uhr, auf ungeklärte Weise Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Viktoriastraße. Sie entwendete elektronische Geräte, darunter einen Fernsehmonitor.

Als der Bewohner die unbekannte Person erblickte, verließ diese die Wohnung fluchtartig mit zwei mitgeführten Tüten.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(cr)

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