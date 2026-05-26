Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 66-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 25. Mai, zog sich eine 66-jährige Motorradfahrerin leichte Verletzungen zu.

Sie befuhr gegen 15.50 Uhr die Straße Im Zengerott in westlicher Richtung. Zeitgleich befuhr eine 65-jährige Dacia-Fahrerin aus Unna die Straße in östlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie nach links in die Straße Am Tünner Berg abzubiegen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Motorradfahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. (bf)

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