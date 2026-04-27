PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 25-Jähriger per Haftbefehl gesucht - Freund zahlt haftabwendenden Betrag

Magdeburg Hauptbahnhof (ots)

Am Sonntag, den 26. April 2026 um 22:15 Uhr bestreiften Beamte der Bundespolizei den Magdeburger Hauptbahnhof im Bereich der Bahnsteige 5 und 6, als sie auf einen Mann aufmerksam wurden, der bei Erkennen der Streife zunächst flüchtete und sich dann in Bahnhofsnähe im Gras versteckte. Bei der Nahbereichsfahndung konnte der Mann schließlich gestellt werden. Da eine zweifelsfreie Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich war, erfolgte seine Mitnahme in die Dienststelle am Magdeburger Hauptbahnhof. Bei der Durchsuchung wurden Personaldokumente aufgefunden, die nicht auf seinem Namen ausgestellt waren. Schließlich ergab die Überprüfung seiner Personalien mittels Fingerabdruckscan mit dem polizeilichen Fahndungsbestand, dass der 25-Jährige seitens der Staatsanwaltschaft Mannheim per Haftbefehl gesucht wird. Demnach wurde der Vietnamese durch das Amtsgericht Mannheim per Strafbefehl im November 2024 wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro beziehungsweise zu ursprünglich 60 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da der Verurteilte jedoch unbekannten Aufenthalts war, erließ die Staatsanwaltschaft Mannheim im März 2025 den in Rede stehenden Haftbefehl. Diesen eröffneten ihm die Beamten und nahmen ihn fest. Zwischenzeitlich konnte der Vietnamese einen Freund kontaktieren, der ihn durch Zahlung der 600 Euro zuzüglich der Verfahrenskosten von 77,50 Euro vor einem 30-tägigen Haftantritt bewahrte. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls und fertigten darüber hinaus Strafanzeigen gegen den Mann wegen Unterschlagung und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Der 25-Jährige wurde nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 13:58

    BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung des Polizeirevieres Halle (Saale)

    Halle (Saale) (ots) - Das Polizeirevier Halle (Saale) ermittelt gegen 40 unbekannte männliche Personen nach einem Landfriedensbruch. Die unbekannten Täter (uT) sind verdächtig, am 12.09.2025 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr, im Rahmen der Fußballbegegnung Hallescher FC - BSG Chemie Leipzig, sich an Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 24.04.2026 – 13:55

    BPOLI MD: Aggressives Verhalten einer 35-Jährigen im ICE: Bundespolizei greift ein

    Halle (Saale) (ots) - Am Donnerstag, den 23. April 2026, wurde die Bundespolizei in Halle (Saale) um 12:45 Uhr über eine weibliche Person ohne gültigen Fahrschein in einem Intercityexpress von Berlin nach Halle (Saale) informiert, welcher planmäßig im Hauptbahnhof eintraf. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf die Tatverdächtige, die bereits im Zug durch ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren