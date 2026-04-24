Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung des Polizeirevieres Halle (Saale)

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Halle (Saale) (ots)

Das Polizeirevier Halle (Saale) ermittelt gegen 40 unbekannte männliche Personen nach einem Landfriedensbruch. Die unbekannten Täter (uT) sind verdächtig, am 12.09.2025 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr, im Rahmen der Fußballbegegnung Hallescher FC - BSG Chemie Leipzig, sich an Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen beteiligt zu haben. Die unbekannten Personen sollen weiterhin Bedrohungen gegen Menschen mit Gewalttätigkeiten aus einer Menschenmenge heraus, in einer die öffentliche Sicherheit gefährdende Weise, mit vereinten Kräften begangen haben und bei der Tatausführung gefährliche Werkzeuge bei sich geführt und verwendet haben. Die Bilder verschiedener Videoquellen wurden im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen gesichert. Das Amtsgericht Halle (Saale) hat nun die Veröffentlichung der Fotos per Beschluss angeordnet. Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.

Hinweis an die Redaktionen:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung, laut Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, in Medien, in sozialen Netzwerken, sowie den Intranet-Systemen der Polizeien erfolgen soll.

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