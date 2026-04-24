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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Faszination, Abwechslung und ein Beruf mit Sinn - Zukunftstag bei der Bundespolizei in Magdeburg

BPOLI MD: Faszination, Abwechslung und ein Beruf mit Sinn - Zukunftstag bei der Bundespolizei in Magdeburg
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Magdeburg (ots)

Anlässlich des bundesweiten Zukunftstages am Donnerstag, den 23. April 2026 konnten sich auch in diesem Jahr wieder Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren ein breit gefächertes Bild vom Beruf einer Bundespolizistin beziehungsweise eines Bundespolizisten machen: Die Teilnehmenden wurden um 08:00 Uhr am Haupteingang des Hauptbahnhofes Magdeburg in Empfang genommen und anschließend zum Sitz der Inspektion begleitet, dort herzlichst begrüßt und ihnen zunächst die verschiedenen Aufgaben der Bundespolizei erläutert.

Anschließend folgte direkt ein Highlight. Anhand einer aktionsreichen Vorführung erfuhren die 15 Mädchen und 9 Jungen, was ein Diensthund bei der Bundespolizei alles leisten kann und muss.

Getreu dem Motto "Es gibt viele Gründe für die Bundespolizei. Finde Deinen!" folgte in Kleingruppen ein Stationsbetrieb. Bunt gemixt absolvierte jedes Team die unterschiedlichen Bereiche. Ein Part beinhaltete das Polizeitraining. Die eigene Wahrnehmung betrachten, körperliche Kraft in Gefahrensituationen gezielt anwenden und von unseren Polizeitrainern hilfreiche Tipps zur Selbstbehauptung mit praktischen Situationsbeispielen. Außerdem bewältigten die eventuellen zukünftigen Anwärterinnen und Anwärter mit einem Teil der polizeilichen Körperschutzausstattung einen Parcours, bei dem neben der Schnelligkeit und körperlichen Fitness auch die Auffassungsgabe und das Denkvermögen getestet wurden. Im Rahmen der polizeilichen Kriminalprävention gab es wichtige Informationen unter anderem zu den Thematiken Bahnstrom, Taschendiebstahl, Selfies auf Bahngleisen sowie "Bahnanlagen sind keine Spielplätze". Außerdem erhielten die Schülerinnen und Schüler einen Überblick über die verschiedenen Ausbildungs- und Studiums-Möglichkeiten bei der Bundespolizei sowie eine interessante Einführung in die kriminaltechnische Arbeit an einem fingierten Tatort. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten umfangreiches Informationsmaterial über die Einstellungsvoraussetzungen und Tests bei der Bundespolizei, eine Teilnahmebescheinigung sowie kleine Präsente als Erinnerung an ihren Zukunftstag. Nach einem positiven Feedback wurden die 24 begeisterten Teilnehmenden von den eingesetzten Bundespolizistinnen und Bundespolizisten herzlich verabschiedet. Es bleibt abzuwarten, ob die gelegten Spuren einen bleibenden Eindruck bei den Mädchen und Jungen hinterlassen haben und wer von den jungen Damen und Herren sich nach erfolgreichem Abschluss ihrer Schulausbildung für eine Laufbahn im mittleren oder gehobenen Dienst bei der Bundespolizei entscheidet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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