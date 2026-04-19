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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Elektroimpulsgerät bei 15-Jährigem sichergestellt

Dessau (ots)

Am Freitag, den 17. April 2026 nahm eine Streife der Bundespolizei um 14:55 Uhr aus Richtung des Haupteinganges am Hauptbahnhof Dessau ein Geräusch wahr, welches die Beamten an die Betätigung eines Elektroschockers erinnerte. Eine mehrköpfige Personengruppe stand hierbei in jenem Bereich. Einsatzkräfte kontrollierten die Gruppe. Dabei stellten sie bei einem 15-Jährigen tatsächlich ein Elektroimpulsgerät fest, auf dem die Beamten kein Prüfzeichen der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) feststellen konnten. Durch das Hantieren mit dem Gerät wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es erfolgte die Mitnahme des Deutschen in das nahegelegene Bundespolizeirevier. Dort wurde die Mutter des Jungen kontaktiert. Sie war kurze Zeit später vor Ort und konnte ihren Sohn, nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen, mitnehmen. Das Elektroimpulsgerät wurde entsprechend sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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