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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 42-Jähriger fährt ohne Zugticket und wird per Haftbefehl gesucht - Gefängnis und erneute Strafanzeige

Stendal (ots)

Am Sonntag, den 12. April 2026 wurde durch den Zugbegleiter eines Intercity-Expresses, von Berlin nach Stendal um 05:58 Uhr kurz vor dem Halt am Hauptbahnhof Stendal, eine männliche Person ohne gültigen Fahrausweis festgestellt. Hierüber wurde zuständigkeitshalber die Bundespolizei informiert und um Unterstützung gebeten. Beamte des Bundespolizeireviers Stendal übernahmen den Sachverhalt nach Halt des Zuges am Hauptbahnhof Stendal. Anhand gültiger Personaldokumente konnte schließlich die Identität des polnischen Mannes festgestellt werden. Der Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem der Polizei ergab eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung. Demnach wurde der 42-Jährige vom Amtsgericht Hannover im Mai 2023 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von ursprünglich 450 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen verurteilt. Da sich der Verurteilte bislang der Vollstreckung entzog und den Geldbetrag nicht komplett beglich, wurde durch die Staatsanwaltschaft Hannover im Januar 2026 der Haftbefehl erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen, nahmen ihn fest und mit in die Dienststelle am Hauptbahnhof Stendal. Weil er den haftabwendenden Betrag von 110 Euro nicht aufbringen konnte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Restfreiheitsstrafe von 11 Tagen anzutreten. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls und fertigten darüber hinaus auch eine Strafanzeige gegen den Mann wegen des Erschleichens von Leistungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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