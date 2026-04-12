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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Frau am Bahnsteig gestoßen - Bundespolizei ermittelt Tatverdächtigen

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 10. April 2026, kam es um 15:13 Uhr auf Bahnsteig 8 des Hauptbahnhofes Halle (Saale) zu einem Vorfall, bei dem eine bislang unbekannte Frau zu Boden gestoßen wurde und sich dabei verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen drängte sich ein Mann zwischen die Geschädigte und einem weiteren Reisenden. Infolgedessen verlor die Frau das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und klagte anschließend über Schmerzen. Eine Zeugin sowie weitere Reisende leisteten umgehend Erste Hilfe. Eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst war nach aktuellem Stand jedoch nicht erforderlich. Die Tat wurde durch die zuvor helfende Zeugin beim Bundespolizeirevier Halle (Saale) angezeigt. Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen bestätigte den geschilderten Sachverhalt. Die Geschädigte konnte durch die Einsatzkräfte am Ereignisbahnsteig nicht mehr angetroffen werden. Der mutmaßliche Verdächtige begab sich nach der Tat zum Bahnsteig 10 und setzte seine Reise in einem Regionalexpress in Richtung Magdeburg fort. Dort konnte der Deutsche durch parallel informierte und bereitstehende Bundespolizisten gestellt und kontrolliert werden. Seine Identität wurde zweifelsfrei festgestellt. Nach Belehrung machte der 31-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Bundespolizei hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und bittet die bislang unbekannte Geschädigte, sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg zu melden.

Wer wurde am Freitagnachmittag, den 10. April 2026, um 15:13 Uhr auf dem Bahnsteig 8 des Hauptbahnhofes Halle (Saale) durch eine männliche Person zu Boden gestoßen? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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