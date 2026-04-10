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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 44-Jähriger muss in Sicherungshaft

Magdeburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Donnerstag, den 9. April 2026 um 09:55 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg einen Mann. Ein Ausweisdokument konnte der 44-Jährige den Beamten gegenüber nicht aushändigen und machte mündliche Angaben zu seiner Person. Die Überprüfung der angegebenen Daten im polizeilichen Informationssystem ergab, dass er seit Mitte März dieses Jahrs per Sicherungshaftbefehl durch das Amtsgericht Schönebeck gesucht wurde. Das Gericht verurteilte den Deutschen 2025 wegen sexueller Belästigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung auf drei Jahre. Da der Mann grob und beharrlich gegen die Bewährungsauflagen verstieß und unbekannten Ortes verblieb, erging der Sicherungshaftbefehl. Die Einsatzkräfte eröffneten ihm diesen, nahmen den Mann fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Im Anschluss wurde er dem zuständigen Richter im Amtsgericht Schönebeck vorgeführt und der Haftbefehl bestätigt. Anschließend brachte die eingesetzte Streife den Festgenommenen in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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