POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Eine Person bei Verkehrsunfall verstorben
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (18.03.2026, 16:15 Uhr) ereignete sich in Wadersloh-Diestedde auf der Straße Im Holte ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verstarb. Nach dem jetztigen Ermittlungsstand kam der 89-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhls von der Fahrbahn ab und geriet mit dem Krankenfahrstuhl in einen Straßengraben. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb die Person noch an der Unfallörtlichkeit. Zur Unterstützung bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam hinzugezogen.
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