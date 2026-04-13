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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Abgestellter Koffer führt zu Polizeieinsatz und Zugverspätungen

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 12. April 2026 bemerkte die Mitarbeiterin eines Ladengeschäftes im Hauptbahnhof Halle (Saale) um 09:05 Uhr einen stehen gelassenen Koffer und wendete sich an die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn. Diese informierten umgehend das Bundespolizeirevier Halle (Saale). Der Inhalt war für die Einsatzkräfte nicht einsehbar. Ein rechtmäßiger Eigentümer konnte nicht ausfindig gemacht werden. Daraufhin erfolgten umfangreiche Räum- und Absperrmaßnahmen, einschließlich der über der Filiale liegenden Bahnsteige 6/7 und deren Treppenaufgänge sowie die benachbarten Geschäfte. Spezialkräfte der Bundespolizei aus Leipzig wurden angefordert. Nach Eintreffen der Entschärfer und eingehender Untersuchung konnten diese Entwarnung geben, den Koffer als ungefährlich einstufen und ihn öffnen. Darin befanden sich Gegenstände des täglichen Bedarfs und überwiegend Damenbekleidung, jedoch keine Hinweise auf eine Eigentümerin oder einen Eigentümer. Um 14:25 Uhr konnten alle Absperrmaßnahmen aufgehoben und der Koffer dem Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben werden. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Reisende und deren Angehörige zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären. Durch den polizeilichen Einsatz und die notwendigen Maßnahmen entstanden bei 9 Zügen insgesamt eine Verspätung von 49 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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