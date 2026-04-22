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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Scheibe an Gaststätte eingeworfen (22.04.2026)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Unbekannter eine Scheibe eines Lokals in der Kreuzlinger Straße eingeworfen. Zwischen 02 Uhr und 02.15 Uhr beschädigte der Täter die Scheibe des "Old Marys Pub" mit einem zuvor in der Umgebung aufgefundenen Gitterrost und flüchtete anschließend zu Fuß. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters nimmt der Polizeiposten KN-Lutherplatz, Tel. 07531 365999-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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