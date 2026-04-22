Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Flucht zwecklos - Festnahme nach Rennen (22.04.2026)

Donaueschingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs hat ein Renault-Fahrer versucht der Polizei zu entkommen. Der 39-Jährige entzog sich einer Verkehrskontrolle und fuhr im Bereich Grüningen mit seinem Auto und stark überhöhter Geschwindigkeit davon. Dank der nächtlichen Uhrzeit von 01:30 Uhr gefährdete er keine anderen Verkehrsteilnehmer. Auf einem Feldweg bei Zollhaus stoppte der Mann sein Auto und versteckte sich. Die Polizei fand ihn trotzdem, auch dank eines Vierbeiners und seiner guten Nase. Grund für die Flucht war möglicherweise die alkoholische Beeinflussung des 39-Jährigen und das nicht Vorhandenseins der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Folgen waren neben den Strafanzeigen eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Beschlagnahme des Renaults.

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