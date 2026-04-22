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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Bellender Hund rennt auf die Straße - Radfahrer stürzt und verletzt sich (21.04.2026)

Eigeltingen (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Sturz am Dienstagabend auf der Staigstraße Verletzungen erlitten. Gegen 17.30 Uhr fuhr der 37-Jährige mit einem Pedelec auf der Staigstraße talwärts, als plötzlich ein bellender Hund auf die Straße rannte. Daraufhin bremste der Mann stark und stürzte infolge dessen über den Lenker des Fahrrads auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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