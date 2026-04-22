Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Ladendieb verletzt Mitarbeiter - 32-Jähriger in Haft (18.04.2026)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend ist es in einem Einkaufsmarkt in der Gottlieber Straße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Kurz vor 20 Uhr entwendete ein 32-Jähriger neben Lebensmitteln ein Flasche Alkohol und versuchte zu flüchten. Nach einem Hinweis verfolgte ein 40-jähriger Mitarbeiter des Geschäfts den Dieb. Während der 32-Jährige davonrannte, warf er die zuvor gestohlene Flasche in Richtung seines "Verfolgers" und traf diesen damit am Kopf. Der 40-Jährige ließ sich jedoch davon nicht abschütteln, so dass es ihm schlussendlich gelang, den flüchtenden Ladendieb zu stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Nach Übergabe kam der 40-Jährige zur Versorgung seiner Kopfwunde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und auf Antrag der das Verfahren wegen räuberischen Diebstahls leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz, ordnete eine Richter nach Vorführung des 32-Jährigen die Untersuchungshaft an.

Der Mann kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

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