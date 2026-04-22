Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Wasserstraße (21.04.2026)

Donaueschingen (ots)

Am Dienstag hat sich, gegen 16:30 Uhr, auf der Wasserstraße eine Unfallflucht ereignet. Ein Unbekannter streifte beim Vorbeifahren einen geparkten dunkelgrauen Audi. Ohne den Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro zu melden, fuhr der Unfallverursacher jedoch einfach davon. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, entgegen.

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