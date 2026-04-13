Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike aus Keller gestohlen - Hoher Beuteschaden entstanden

Nordhausen (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eichendorffstraße entwendeten derzeit Unbekannte zwei hochwertige E-Bike aus einem Fahrradabstellraum. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 10 Uhr. Die Fahrräder, ein blaues Bulls Sonic EVO 1 sowie ein silbernes Cannondale Monterra Neo 4 hatten einen Gesamtwert von einem mittleren vierstelligen Betrag.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können oder denen die E-Bike aufgefallen sind bzw. zum Verkauf angeboten wurden. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0090232

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