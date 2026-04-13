Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigt Fahrzeug - Zeugen gesucht

Friedrichslohra (ots)

In der Zeit von Sonntag 17 Uhr bis Montag 12.30 Uhr beschädigte ein derzeit Unbekannter in der Kleinspehnstraße einen weißen Volkswagen. Vermutlich nutzte der Täter hierzu einen Pflasterstein. An der Fahrerseite des Fahrzeugs vom Typs Tiguan entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem Täter geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0090450

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