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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radbolzen gelockert - Fahrerin verliert Rad während der Fahrt

Höngeda (ots)

Eine gefährliche Situation ereignete sich in der Langensalzaer Landstraße, als während der Fahrt an dem Opel einer 19-jährigen ein Rad abfiel. Infolge des Verlustes des Rades erlitt das Fahrzeug einen erheblichen Sachschaden. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Hierbei wurde festgestellt, dass Unbekannte mehrere Radbolzen gelockert oder entfernt haben.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die Hinweise geben können, wie sich die Täter an den Rädern des Opel zu schaffen machten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0089840

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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