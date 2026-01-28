Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Verkehrsunfallflucht an der Cundastraße

Esterwegen (ots)

In Esterwegen kam es am Dienstag, den 27.01.2026, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht an der Cundastraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Zaun neben dem Geh- und Radweg in Höhe der Hausnummer 6. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden.

