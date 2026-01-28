Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brennholzlager gerät in Brand

Meppen (ots)

Am Dienstag, den 27.01.2026, kam es gegen 13:40 Uhr am Heideweg in Meppen zu einem Brand eines Brennholzlagers.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Gartenschuppen, in dem unter anderem Brennholz gelagert war, in Brand. Durch das Feuer wurden große Teile des Brennholzes sowie mehrere im Schuppen befindliche Gartengeräte, darunter ein Rasenmäher und ein Holzspalter, beschädigt. Zudem entstand Sachschaden an der Vertäfelung des Schuppens. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Bewohner wurden sie durch eine Nachbarin auf den Brand aufmerksam gemacht, die Rauch und Flammen aus dem Schuppen bemerkte. Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert. Eigene Löschversuche blieben nur eingeschränkt erfolgreich.

Die Feuerwehr konnte mit etwa 30 Einsatzkräften das Feuer unter Kontrolle bringen und so Schlimmeres verhindern.

