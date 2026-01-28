PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brennholzlager gerät in Brand

Meppen (ots)

Am Dienstag, den 27.01.2026, kam es gegen 13:40 Uhr am Heideweg in Meppen zu einem Brand eines Brennholzlagers.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Gartenschuppen, in dem unter anderem Brennholz gelagert war, in Brand. Durch das Feuer wurden große Teile des Brennholzes sowie mehrere im Schuppen befindliche Gartengeräte, darunter ein Rasenmäher und ein Holzspalter, beschädigt. Zudem entstand Sachschaden an der Vertäfelung des Schuppens. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Bewohner wurden sie durch eine Nachbarin auf den Brand aufmerksam gemacht, die Rauch und Flammen aus dem Schuppen bemerkte. Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert. Eigene Löschversuche blieben nur eingeschränkt erfolgreich.

Die Feuerwehr konnte mit etwa 30 Einsatzkräften das Feuer unter Kontrolle bringen und so Schlimmeres verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 08:00

    POL-EL: Herzlake - Einbruch in Vereinsheim an der Andruper Straße

    Herzlake (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 05.01.2026, 20:00 Uhr, und Dienstag, 27.01.2026, 12:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Andruper Straße in Herzlake. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Aus dem Inneren wurden mehrere Kästen Bier, Kästen mit ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 08:00

    POL-EL: Nordhorn - Kabeldiebstahl von Baustelle an der Binsenstraße

    Nordhorn (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 24.01.2026, 12:00 Uhr, und Saonntag, 25.01.2026, 04:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Binsenstraße in Nordhorn zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Beschuldigter aus dem Baustellenbereich rund 25 Meter Kabel und entfernte sich anschließend vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren