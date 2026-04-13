Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebe machen auch vor Fahrschul-Lkw nicht halt

Mühlhausen (ots)

In der Langensalzaer Landstraße machten sich in der Zeit von Donnerstag 18 Uhr bis Montag 8 Uhr derzeit Unbekannte an dem Tank eines Fahrschul-Lkws zu schaffen. Sie brachen den Tankdeckel gewaltsam auf und entnahmen mehrere Dutzend Liter Dieselkraftstoff. Diesen füllten sie vermutlich zunächst in Kanister um. Da sie hier unsauber arbeiteten oder gegebenenfalls gestört wurden, liefen einige Liter des Diesels aus. Am Tatort kam die Feuerwehr zum Abbinden des Kraftstoffs zum Einsatz.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und suchten und sicherten Spuren am Tatort. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0089914

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