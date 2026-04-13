Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Discounter von Einbrecher heimgesucht - Täter kamen über das Dach

Ellrich (ots)

Am zurückliegenden Wochenende beabsichtigten derzeit Unbekannte in der nördlichsten Stadt Thüringens auf Beutezug zu gehen. Am Auwald drangen die Täter gewaltsam über das Dach in den Supermarkt ein und suchten im Gebäudeinneren nach Wertgegenständen. In einem Büroabteil stießen sie auf einen Tresor, welchen sie mit Werkzeugen öffneten und plünderten. In Summe des Beute- und Sachschadens geht die Polizei gegenwärtig von einem unteren sechsstelligen Betrag aus. Überdies nahmen die mit Waren bestückten Kühlanlagen Schaden, sodass diese Lebensmittel teilweise unbrauchbar wurden, da die Stromversorgung unterbrochen wurde.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen sowie der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen haben die Ermittlungen aufgenommen und umfangreich Spuren am Tatort gesichert. Hinweise zur Tat nimmt die Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0089956

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