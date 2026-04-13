Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heranwachsende schlagen auf Jugendlichen ein

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 23.20 Uhr im Petristeinweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren attackierten am einen 17-Jährigen auf offener Straße du wirkten gemeinsam auf ihn ein. Die Heranwachsenden standen unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, sodass nach Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme erfolgte. Einer der Männer leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand, sodass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der Jugendliche musste medizinisch Behandelt werden. Zur Ursache, warum die drei Personen in einen handfesten Streit gerieten ermittelt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich.

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