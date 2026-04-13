Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Haltestellte entglast - Die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Bereits wiederholt wurde die Straßenbahnhaltestelle in der Leimbacher Straße zum Ziel von Vandalen. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 3.40 Uhr, zerstörten Unbekannte eine Glasscheibe der Haltestelle und verursachten hierdurch einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Da die Haltestelle bereits in der Vergangenheit mehrfach entglast wurde, sind die zerstörten Scheiben bereits durch Kunststoff ersetzt worden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet nun um Zeugenhinweise.

Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wem sind Personen aufgefallen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Haltestelle aufhielten und sich verdächtig verhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0089803

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