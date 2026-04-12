Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tierischer Verkehrsteilnehmer

Mühlhausen (ots)

Kuh sorgte für einen ungewöhnlichen Zwischenfall - Polizei mahnt mit Augenzwinkern zur Vorsicht. Am Nachmittag des 11.04.2026 kam es auf der L1016 kurz vor Oberdorla zu einem eher ungewöhnlichen "Verkehrsteilnehmer". Eine Kuh hatte sich offenbar dazu entschieden, einen spontanen Ausflug zu unternehmen und stand plötzlich mitten auf der Fahrbahn. Mehrere Autofahrer staunten nicht schlecht, als sie dem tierischen Hindernis gegenüberstanden. Glücklicherweise reagierten alle Beteiligten umsichtig, sodass es zu keinem Unfall kam. Die Kuh zeigte sich kooperativ und ließ sich schließlich wieder sicher von der Straße begleiten.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, mit einem Augenzwinkern daran zu erinnern: Nicht nur Rehe, Wildschweine oder Hasen können unerwartet die Straße kreuzen - manchmal mischt auch "großes Hornvieh" mit.

Unser Appell: Seien Sie jederzeit aufmerksam im Straßenverkehr - man weiß nie, wer (oder was) hinter der nächsten Kurve wartet.

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