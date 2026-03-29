POL-ME: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - 2603132
Ratingen (ots)
Am Freitag (27. März 2026) ist es gegen 14 Uhr in Ratingen-Breitscheid zu einem schweren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Glücklicherweise sind vier Personen nur leicht verletzt worden.
Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:
Gegen 14 Uhr beabsichtige eine 30-jährige Ratingerin mit ihrem Renault Arkana vom Parkplatz eines Gartencenters an der Kölner Straße 81 nach links in Fahrtrichtung Mülheim abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen nahm sie beim Abbiegevorgang den VW Polo einer 87-jährigen Duisburgerin, die auf der Kölner Straße in Richtung Ratingen unterwegs war, zu spät wahr und kollidierte mit diesem. Der VW Polo wurde durch den Aufprall in einen angrenzenden Grünstreifen geschoben, wodurch ein geparkter Renault Clio beschädigt wurde. Die beiden Fahrerinnen sowie zwei weitere Beifahrerinnen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser zur medizinischen Versorgung gebracht. Es entstand ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Die Feuerwehr Ratingen berichtete über den Unfall in eigener Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/6245227).
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