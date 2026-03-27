Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603129

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Erkrath/Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Erkrath ---

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat im Zeitraum zwischen Mittwoch (25. März 2026), 18.30 Uhr, und Donnerstag (26. März 2026), 8.10 Uhr, einen vor einem Einfamilienhaus an der Sedentaler Straße abgestellten Pkw durchsucht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aus dem Auto nichts gestohlen. Anschließend flüchtete der Mann von dem Tatort mit einem vor dem Haus abgestellten Fahrrad. Wie der Unbekannte in das Fahrzeug gelangen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Anhand von Videoaufzeichnungen kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden:

- südländisches Aussehen - schwarze, kurze Haare - trug eine braune Jacke - trug eine graue Hose - trug schwarze Sneaker

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige sind am Donnerstag (26. März 2026) zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Goethestraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet sowie die Räume delikttypisch durchsucht. Die beiden Tatverdächtigen können dank aufmerksamer Zeugen wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- weiblich - circa 20 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - schlank - arabisches Erscheinungsbild - trug ein rosafarbenes Kopftuch - trug eine weiße Jeans - trug eine bordeauxrote Jacke

2. Person:

- männlich - circa 20 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - schlank - arabisches Erscheinungsbild - leicht gelockte, schwarze Haare - trug keinen Bart und keine Brille - trug eine schwarze Basecap mit unbekanntem Logo - trug eine dunkle Übergangsjacke

Was gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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