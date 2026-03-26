Polizei Mettmann

POL-ME: Folgemeldung: Schwer verletzter 36-Jähriger außer Lebensgefahr - 2603127

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Hilden (ots)

Wie bereits berichtet (siehe unsere OTS 2603124 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6243498), war am Mittwochmittag, 25. März 2026, ein 36-Jähriger in seiner Wohnung an der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Hilden von einem Bekannten mit einer Stichwaffe angegriffen und schwer verletzt worden. Der Hildener war unter dem anfänglichen Verdacht der Lebensgefahr in ein Krankenhaus gebracht worden.

--- Aktuelle Lagefortschreibung ---

Nach aktuellen Erkenntnissen besteht für den 36-jährigen Hildener keine Lebensgefahr mehr. Der Mann wird weiter stationär im Krankenhaus behandelt.

Die Kriminalpolizei führte noch am gestrigen Tag intensive Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat durch. Erste Ergebnisse lassen darauf schließen, dass der Tatverdächtige, ein 45-jähriger Deutsch-Pole, den 36-Jährigen in dessen Wohnung besucht haben soll. Nach einem anfänglich verbalen Streit soll der 45-Jährige ihn mit einem Messer unvermittelt angegriffen und schwer verletzt haben.

Der Tatverdächtige war zunächst in unbekannte Richtung geflohen. Die zahlreichen Einsatzkräfte vor Ort konnten ihn nur kurze Zeit später in dem Gebäude an seiner nahegelegenen Wohnanschrift an der Beethovenstraße antreffen und festnehmen. Im Zuge der Tatortaufnahme konnte auch die mutmaßliche Tatwaffe - ein Messer - sichergestellt werden.

Die Polizistinnen und Polizisten brachten den kriminalpolizeilich bisher nicht in Erscheinung getretenen Deutsch-Polen zur Polizeiwache Hilden. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der 45-Jährige am heutigen Tag aus dem Gewahrsam entlassen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

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