Polizei Mettmann

POL-ME: Erneut Zigarettenautomat gesprengt: Polizei ermittelt - 2603126

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Langenfeld (ots)

Im Langenfelder Ortsteil Richrath haben in der Nacht auf Donnerstag (26. März 2026) bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ob ein Zusammenhang zu dem in der vergangenen Woche in Immigrath gesprengten Automaten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2603092 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6238969).

Folgendes war geschehen:

Gegen 2:10 Uhr wurde ein Anwohner der Friedrich-Krupp-Straße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Als er nach dem Rechten schaute, stellte er einen auf Höhe der Hausnummer 12 aufgestellten, gesprengten Zigarettenautomaten fest - zudem sah er drei dunkel gekleidete Personen fluchtartig in Richtung Götscher Weg davonrennen.

Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, die schnell vor Ort war, im Rahmen der Fahndung jedoch leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Im Zuge der Aufnahme des Tatorts stellten die Beamtinnen und Beamten jedoch fest, dass die Täterinnen oder Täter einen Großteil ihrer Beute offenbar auf ihrer Flucht verloren hatten beziehungsweise vor Ort zurücklassen mussten. So sicherte die Polizei insgesamt 157 Zigarettenschachteln und eine geringe Menge Bargeld.

Inwiefern der aufgesprengte Automat mit der Sprengung vom 18. März 2026 sowie zuletzt gemeldeten weiteren Berichten über nächtliche "Knallgeräusche" in Langenfeld in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet:

Wer Hinweise zu den Täterinnen oder Tätern hat oder die Ermittlungen durch sonstige Angaben unterstützen kann, möge sich bitte mit der Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 in Verbindung setzen oder im Notfall, beziehungsweise wenn Sie Zeuge einer aktuellen Straftat werden, die 110 anrufen.

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