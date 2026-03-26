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POL-ME: Polizei nimmt mutmaßliche Kupferdiebe auf frischer Tat fest - 2603125

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Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (26. März 2026) gelang der Polizei in Langenfeld die erfolgreiche Festnahme von zwei mutmaßlichen Kupferdieben. Im Einsatz waren auch ein Polizeihubschrauber sowie zwei Diensthunde.

Folgendes war geschehen:

Gegen 0.20 Uhr alarmierte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei, weil er einen Einbruch in das ehemalige "ara-Gelände" an der Straße Zur Schlenkhecke vermutete. Als die Polizei mit starken Kräften am Einsatzort eintraf, flüchteten mehrere Personen von dem Firmengelände beziehungsweise liefen zurück in eine der Fabrikhallen. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers lieferte kurz darauf aus der Luft wertvolle Hinweise zum Aufenthaltsort zweier flüchtiger Personen.

Gegen 0.45 Uhr gelang dadurch die Festnahme eines 34-jährigen Rumänen im Bereich der Straße Am Brückentor. Um 1.30 Uhr versuchte eine weitere Person von dem Firmengelände zu flüchten und wurde zu Fuß von mehreren Polizisten verfolgt. Nach einem erneuten Hinweis der Hubschrauberbesatzung konnte der zweite Tatverdächtige, ein 38-jähriger Mann aus Rumänien, in seinem Versteck entdeckt und ebenfalls im Bereich der Straße Am Brückentor festgenommen werden.

Im Einsatz waren auch zwei Diensthunde, die das Firmengelände ohne weitere Feststellungen absuchten. Bei dem 38-jährigen Tatverdächtigen fand die Polizei einen Autoschlüssel. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug war in der Nähe abgestellt worden. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses auf ein anderes Auto zugelassen war.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen waren die Tatverdächtigen gewaltsam in das Firmengelände eingebrochen und hatten vor, abgesägte Kupferrohre aus der Halle zu entwenden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an und derzeit wird noch geprüft, ob die beiden Rumänen am heutigen Donnerstag (26. März 2026) einem Haftrichter vorgeführt werden können.

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