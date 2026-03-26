Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2603128

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Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In der Nacht auf Mittwoch, 25. März 2026, wurde auf der Elberfelder Straße in Haan ein geparkter Anhänger beschädigt. Der Besitzer des Fahrzeugs sah dieses am Dienstagabend gegen 18 Uhr in einer Zufahrt in Höhe der Hausnummer 97 das letzte Mal unbeschädigt stehen. Als er am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden am linken Heckscheinwerfer fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht in Haan verzeichnete die Polizei am Mittwoch (25. März 2026) auf dem Parkplatz des Sportplatzes am städtischen Gymnasium an der Adlerstraße. Hier stellte die Halterin eines grünen Motorrads der Marke Kawasaki (Modell: Ninja) gegen 14:05 Uhr ihre zu Boden gefallene Maschine fest, die sie dort gegen 7:05 Uhr unbeschädigt abgestellt hatte. Die Polizei geht davon aus, dass das Motorrad von einem Auto beim Ein- oder Ausparken umgefahren wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne Regulierung des auf rund 2.000 Euro geschätzten Schadens zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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